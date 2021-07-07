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  3. Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç ile hakim arasında geçen ilginç diyalog!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç ile hakim arasında geçen ilginç diyalog!

Ordu'da Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren katil Özgür Arduç'un iki polisi yaralamaktan yargılandığı davada ilginç bir diyalog gerçekleşti. Mahkeme başkanı, bir sonraki duruşmada karar verilmesini talep eden Arduç'a "Biz senden daha çok istiyoruz, karar vermeyi" yanıtı verdi.

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç ile hakim arasında geçen ilginç diyalog!

Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i (20) katleden Özgür Arduç'un (36), ertesi gün esnafa yakalanıp polise teslim edildiği esnada 2 polis memurunu da yaralamıştı. Bu gerekçeyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan açılan dava devam ediyor. Bir sonraki duruşmada karar verilmesini isteyen Arduç’a, mahkeme başkanı, "Biz senden daha çok istiyoruz, karar vermeyi" yanıtını vermesi dikkat çekti.

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç ile hakim arasında geçen ilginç diyalog!

Olay Ordu'nun Altınordu ilçesi Zaferimilli Mahallesi’nde meydana gelmişti. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olan Ceren Özdemir, bale kursu çıkışı, evinin yolunda yürürken kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Katil zanlısı Özgür Arduç, bir gün sonra il merkezinde esnaf tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Arduç, bindirildiği polis otosunda 2 polis memurunu bıçakla yaraladı. 

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç ile hakim arasında geçen ilginç diyalog!

Tutuklanan Özgür Arduç, Ceren Özdemir'i öldürmesi sebebiyle Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen yargılamada, 'canavarca hisle kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılırken, polis memurları Zeki Çelik ve Haydar Değerli'ye yönelik eyleminden dolayı 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında dava açıldı. 

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç ile hakim arasında geçen ilginç diyalog!

6'NCI KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Sanık Özgür Arduç hakkında açılan davanın 6'ncı duruşması dün görüldü. Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya yaralanan polis memurlarından Zeki Çelik katılırken, diğer polis memuru Haydar Değerli katılamadı. Van'daki cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan Arduç, SEGBİS odasında oturduğu sandalyeden kalkarak pencereden dışarıya baktı. Özgür Arduç, mahkeme başkanının, "Söylemek istediğin bir şey var mı?" sorusuna, "Hayır" dedi. Bir sonraki duruşmada karar verilmesini isteyen Arduç’a, mahkeme başkanı "Biz senden daha çok istiyoruz karar vermeyi" yanıtını verdi.

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç ile hakim arasında geçen ilginç diyalog!

Duruşmada söz alan Zeki Çelik, "Bu olaydan dolayı vazife malulü olarak emeklilik işlemlerim tamamlandı. Kolumda yüzde 60 güç kaybı oluştu. Bu nedenle aktif görevde bulunamayacağım ama idari olarak emniyet içerisinde görev alacağım" dedi.

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