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Ceren Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Koronavirüse yakalanması nedeniyle Ceren Yılmaz'ın kim olduğu internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde Ceren Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı? sorularının yanıtını derledik.

Ceren Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Koronavirüse yakalanan Ceren Yılmaz'ın hayatı merak ediliyor. Ceren Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? Hangi dizi ve filmlerde oynadı? tüm merak edilen soruların yanıtına sizin için haberimizde derledik. Detaylar haberimizde...

CEREN YILMAZ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

6 Haziran 1990 Samsun doğumlu Ceren Yılmaz 30 yaşındadır. Kocaeli Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Tasarımı Bölümü mezunudur. 

HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE OYNADI?

Oyunculuk kariyerine Filinta Bir Osmanlı Polisiyesi dizisinde canlandırdığı Hatice karakteriyle adım atan Yılmaz; Deli Gönül, Zümrüdüanka, Üç Harfliler "Adak" gibi projelerde yer almıştır. 

Ceren Yılmaz kimdir nereli kaç yaşında Hangi dizi ve filmlerde oynadı

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