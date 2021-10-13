Cerh ne demek, TDK'ya göre Cerh kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cerh ne demek? Cerh TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cerh kelimesi. Peki cerh ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cerh nedir, cerh kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CERH NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cerh kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Cerh kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre cerh kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yaralama

- Bir düşünce, inanç veya iddiayı çürütme



CERH KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- cerh etmek

