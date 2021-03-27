Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban kimdir? Atilla Selami Abban'a neden soruşturma açıldı?
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Peki Abban'a neden soruşturma açıldı? Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban kimdir? İşte detaylar...
Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban'ın, pandemi ile mücadele kapsamında bir işyerine yapılan denetimde vatandaşla girdiği diyalog tartışma konusu olmuştu. İçişleri Bakanlığı da kaymakam hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Peki Atilla Selami Abban kimdir?
ÇERKEZKÖY KAYMAKAMI ATİLLA SELAMİ ABBAN KİMDİR?
Atilla Selami Abban 1956'da Denizlide doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Denizli'de yapan Abban,
1976'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine girdi buradan1980 yılında mezun oldu. Denizli Maiyet memuru olarak mesleğe başlayan Abban, 2016 yılından bu yana Çerkezköy Kaymakamı olarak görev yürütmektedir.
Abban'ın mesleki kariyeri şöyle;
1981-1983 Denizli Maiyet memuru
1983-1987 Çorum-Mecitözü Kaymakamı
1987-1990 Erzurum-Tortum Kaymakamı
1990-1993 Diyarbakır Vali Yardımcılığı
1993-1996 Muğla –Datça Kaymakamlığı
1996-2002 Muğla Vali Yardımcılığı
2002-2007 İzmir Çiğli Kaymakamlığı
2007-2010 Yozgat Vali Yardımcılığı
2010-2016 Yalova Vali Yardımcılığı
2016- Tekirdağ-Çerkezköy Kaymakamlığı
ATİLLA SELAMİ ABBAN'A NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?
İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban hakkında soruşturma açıldığını şu sözlerle duyurdu;
“İçişleri Bakanlığı olarak kamu düzeninin tesisi amacıyla yürüttüğümüz birçok önemli görevin yanı sıra salgın hastalıkla mücadele sürecinde salgının yayılımını önlemek için başta denetim faaliyetleri olmak üzere sahada etkin bir şekilde görev icra edilmektedir. Korona virüs salgınına dair denetim faaliyetleri vali ve kaymakamların koordinesinde ve bizzat iştiraki ile başarıyla sürdürülmekle birlikte zaman zaman sürecin getirdiği olumsuz davranışlara da üzülerek şahit olunmaktadır. Bu kapsamda, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere aykırı davrandığı açıkça belirli olan bir işyerine görevinin gereği olarak müdahale ederken tasvip etmediğimiz bir diyaloğa giren Kaymakamımız hakkında ilgili birimlerimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır.”