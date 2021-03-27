Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban kimdir? Atilla Selami Abban'a neden soruşturma açıldı?

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban'ın, pandemi ile mücadele kapsamında bir işyerine yapılan denetimde vatandaşla girdiği diyalog tartışma konusu olmuştu. İçişleri Bakanlığı da kaymakam hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Peki Atilla Selami Abban kimdir?

ÇERKEZKÖY KAYMAKAMI ATİLLA SELAMİ ABBAN KİMDİR?

Atilla Selami Abban 1956'da Denizlide doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Denizli'de yapan Abban,

1976'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesine girdi buradan1980 yılında mezun oldu. Denizli Maiyet memuru olarak mesleğe başlayan Abban, 2016 yılından bu yana Çerkezköy Kaymakamı olarak görev yürütmektedir.

Abban'ın mesleki kariyeri şöyle;

1981-1983 Denizli Maiyet memuru

1983-1987 Çorum-Mecitözü Kaymakamı

1987-1990 Erzurum-Tortum Kaymakamı

1990-1993 Diyarbakır Vali Yardımcılığı

1993-1996 Muğla –Datça Kaymakamlığı

1996-2002 Muğla Vali Yardımcılığı

2002-2007 İzmir Çiğli Kaymakamlığı

2007-2010 Yozgat Vali Yardımcılığı

2010-2016 Yalova Vali Yardımcılığı

2016- Tekirdağ-Çerkezköy Kaymakamlığı

ATİLLA SELAMİ ABBAN'A NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban hakkında soruşturma açıldığını şu sözlerle duyurdu;

“İçişleri Bakanlığı olarak kamu düzeninin tesisi amacıyla yürüttüğümüz birçok önemli görevin yanı sıra salgın hastalıkla mücadele sürecinde salgının yayılımını önlemek için başta denetim faaliyetleri olmak üzere sahada etkin bir şekilde görev icra edilmektedir. Korona virüs salgınına dair denetim faaliyetleri vali ve kaymakamların koordinesinde ve bizzat iştiraki ile başarıyla sürdürülmekle birlikte zaman zaman sürecin getirdiği olumsuz davranışlara da üzülerek şahit olunmaktadır. Bu kapsamda, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere aykırı davrandığı açıkça belirli olan bir işyerine görevinin gereği olarak müdahale ederken tasvip etmediğimiz bir diyaloğa giren Kaymakamımız hakkında ilgili birimlerimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır.”