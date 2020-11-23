Merakla beklenen kanun çıktı, borçlar siliniyor...Saplantılı adam evli kadına tecavüz etti!Kısıtlama da sokağa çıkıp ceza kesilince gazetecilere tükürdü!Hava Durumu bugün nasıl? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 23 Kasım Hava DurumuCerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yangın!Haldun Dormen koronavirüs mü oldu? | Haldun Dormen kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Haldun Dormen koronavirüse yakalandıCHP'de kriz! Mehmet Akif Hamzaçebi, Ünal Çeviköz'e sert çıktıSARS ne demek? | SARS virüsü nedir? | Sars virüsü nasıl bitti?Sars virüsü nedir? Semptomları nelerdir? | Sars virüsü nasıl bulaşır?
İstanbul3 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yangın!

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yangın!

Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü binasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken tedavi gören bazı hastalar tedbir amaçlı dışarıya çıkarıldı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yangın!

Yangın, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü'nde 03.50 sıralarında çıktı. 4 katlı binada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktığını gören görevliler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yangın!

Binadaki duman nedeniyle tedavi gören bazı hastalar, itfaiye ekipleri tarafından tedbir amaçlı dışarıya çıkarıldı. Ambulanslara alınan hastalar başka bölümlere götürüldü. 

İtfaiye ekipleri bir süre binada duman tahliyesi yaptı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.  

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT