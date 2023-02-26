Cesar Tejena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Tejena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar Tejena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar Tejena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar Tejena 9 Haziran 1996 tarihinde Portoviejo şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da César Enrique Tejena Pinargote şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar Tejena Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Delfín SC futbol takımında oynamaktadır. Delfín SC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Cesar Tejena'nin Delfín SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cesar Tejena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cesar Tejena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cesar Tejena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesar Tejena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında LDU Portoviejo

14 Temmuz 2015 yılında Colón FC

12 Temmuz 2016 yılında Esm. Petrolero

29 Ağustos 2016 yılında Colón FC

23 Mayıs 2017 yılında Galácticos FC

11 Temmuz 2017 yılında Colón FC

31 Aralık 2017 yılında Galácticos FC

30 Ocak 2018 yılında Delfín SC

7 Nisan 2018 yılında Club La Paz

31 Aralık 2018 yılında Delfín SC

1 Ocak 2020 yılında Delfín SC B

1 Ağustos 2020 yılında Club La Paz

31 Aralık 2020 yılında Delfín SC B

21 Temmuz 2021 yılında LDU Portoviejo

31 Aralık 2021 yılında Delfín SC B

1 Ocak 2022 yılında Delfín SC

4 Temmuz 2022 yılında LDU Portoviejo

31 Aralık 2022 yılında Delfín SC

Cesar Tejena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar Tejena şuan Delfín SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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