Ceset torbasından gelen sesle neye uğradığını şaşırdı! Üç doktorun öldü dediği mahkum, morgda canlandı!

Öldükten sonra morga götürülen ve bu sırada yaşadığı tespit edilen olaylar insanlarda şok etkisi yaratır. Bu olayların bir yenisi de İspanya'da meydana geldi. 2018 yılında yaptığı bir soygun nedeniyle hücresinde hapis yatan 29 yaşındaki Gonzalo Montoya Jimenez, görevliler tarafından yaşam belirtisi bulunmayınca öldü sanıldı.

ÜÇ DOKTOR ÖLDÜĞÜ YÖNÜNDE RAPOR VERDİ

Üç doktorun öldüğü yönünde rapor vermesinin ardından Jimenez, ceset torbasına konularak İspanya'nın kuzeybatısındaki Asturias Merkez Hapishanesinin maksimum güvenlikli kanadındaki hapishane morguna nakledildi.

CESET TORBASINDAN SES GELDİ

Tek parça olarak hastaneye ulaşan cesedi inceleyen adli tıp doktoru, aniden ceset torbası için bir ses duydu. Vücudunun neşter kılavuzlarıyla işaretlendiği belirlenen Jimenez uyanınca yaşadığı belirlendi.

Yerel basına konuşan yetkililer," Adli tıp doktorları, çantanın içinden gelen sesleri duymaya başladı. Montoya ölmemişti. Tam tersi. Adli patolog çantayı açmaya başladı ve mahkumu hala hayatta buldu." dedi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaşadığı belirlenen Jimenez, ambulansla başka bir hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

ÜÇ DOKTOR ÖLÜM BELİRTİLERİ GÖRDÜ

İspanya Hapishane Servisi sözcüsü olaya ilişkin olarak şunları söyledi:

“Adli Tıp Enstitüsünde olanlar hakkında yorum yapamam, ancak üç doktor klinik ölüm belirtileri gördü, bu yüzden şu anda bunun tam olarak neden olduğu net değil.”

Ayrıca Jimenez'in olaydan bir gün önce vücudunda morluklar olduğu ve yeterli oksijen almadığı tespit edildi. Hastanede tedavi sonrası uyanana adamın eşini görmek istediği belirtildi.