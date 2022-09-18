Çeşme ve Alanya'da orman yangını! 2 dönümlük alan kül oldu İzmir'in Çeşme ilçesi marina bölgesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkarken, Antalya’da çıkan orman yangını ise kısa sürede kontrol altına alındı.

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