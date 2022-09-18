Çeşme ve Alanya'da orman yangını! 2 dönümlük alan kül oldu

İzmir'in Çeşme ilçesi marina bölgesinde çıkan yangının sebebi henüz belirlenemezken yangını söndürmek amacıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ve 2 dozer hareket ettirildi.
2 DÖNÜM ORMANLIK ALAN YANDI
Antalya’da çıkan orman yangınında ise 2 dönüm alan zarar gördü. Yangın, Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda başlayan yangına çevredekilerin ihbarı üzerine orman ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahaleler ile orman yangını büyümeden kontrol altına alındı. 3 arazöz, 2 su tankeri ve 2 yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.