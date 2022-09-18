Çeşme ve Alanya'da orman yangını! 2 dönümlük alan kül oldu

İzmir'in Çeşme ilçesi marina bölgesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıkarken, Antalya’da çıkan orman yangını ise kısa sürede kontrol altına alındı.

Gül Erdoğan
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Çeşme ve Alanya'da orman yangını! 2 dönümlük alan kül oldu

İzmir'in Çeşme ilçesi marina bölgesinde çıkan yangının sebebi henüz belirlenemezken yangını söndürmek amacıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 4 helikopter, 2 uçak, 21 arazöz, 6 su tankeri ve 2 dozer hareket ettirildi.

Çeşme ve Alanya'da orman yangını! 2 dönümlük alan kül oldu

2 DÖNÜM ORMANLIK ALAN YANDI

Antalya’da çıkan orman yangınında ise 2 dönüm alan zarar gördü. Yangın, Alanya ilçesi Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda başlayan yangına çevredekilerin ihbarı üzerine orman ekipleri sevk edildi.

Çeşme ve Alanya'da orman yangını! 2 dönümlük alan kül oldu

Havadan ve karadan müdahaleler ile orman yangını büyümeden kontrol altına alındı. 3 arazöz, 2 su tankeri ve 2 yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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