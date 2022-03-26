Çeşnicilik ne demek, TDK'ya göre Çeşnicilik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çeşnicilik ne demek? Çeşnicilik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çeşnicilik kelimesi. Peki çeşnicilik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çeşnicilik nedir, çeşnicilik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇEŞNİCİLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çeşnicilik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çeşnicilik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çeşnicinin yaptığı iş

