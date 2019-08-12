Çetin Ceviz 2 filminin konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir? Nerede çekildi?

Çetin Ceviz 2 filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Bugün hangi kanalda? Nerede ve kaç yılında çekildi ? soruları bu filmi bugün televizyon ekranlarında izleyenler tarafından arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için bu merak edilenleri araştırdık. İşte yanıtları...

ÇETİN CEVİZ 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

İlişki olarak şansız olarak bilinen Hatice sonunda kalbinin sultanı olan Tahsin ile evlenir. Evlendikleri gece Tahsin'in babasının ölüm haberini alan çiftimiz apar topar hemen köyün yolunu tutarlar. Babasının defnettikten sonra babası mirasın tamamınıoğlu Tahsine bıraktığını öğprenen kardeşleri ve köylü Tahsin karşı cephe alırlar.

ÇETİN CEVİZ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çetin Ceviz 2 Filminin nerede çekildiğine dair henüz bir bilgiye ulaşamadık.

ÇETİN CEVİZ 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

D Productions'un yapımcılığını yaptığı televizyon filmi Çetin Ceviz'in ne zaman yayınlanacağı belli oldu. Fırat Tanış (Tahsin), Ayça Erturan( Hatice), Ayhan Taş (Muhtar ), Beyti Engin (Necip), Gürsu Gür (Fazıl), Özgün Aydın (Ürkek), Zeynep Kankonde (Ümüş), Sabahattin Yakut( Kudret), Hilmi Özçelik (Hoca-İmam), İlay Erkök (Ayşen), Deniz Özerman (İmsak), Banu Fotocan (Dürdane), Ozan Uygun( Caner)' in oyuncu kadorsunda yer aldığı Çetin Ceviz 2 bu akşam Kanal D ekranlarında. Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı ve Emre Kabuk'un üstleniyor.

ÇETİN CEVİZ 2 HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Çetin ceviz 2 filmi Kanal D ekranlarında saat 23:15 'te izleyici ile buluşacak.

FIRAT TANIŞ KİMDİR?

Oyuncu ve müzisyen olan Tanış, 5 Mayıs 1975’te İstanbul’da doğdu. Aslen Gürcistan Ahıska kökenlidir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezunu oldu. Bir süre Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptı. Sol gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Lisede tiyatro ile ilgilenmeye başlayan Tanış, 15 yaşında iken beste yapmaya da başladı. Teoman, Emre Altuğ, Levent Yüksel, Gülay gibi pek çok isme beste yaptı. Dilber'in Sekiz Günü, Hep Yek, Mavi Gece, Öğrenci İşleri, Geniş Aile: Yapıştır, Geniş Aile: Her Türlü, Bir Zamanlar Anadolu'da, F Tipi film, Devrimden Sonra gibi sinema filmlerinde ve Adem ile Havva, Radyo-Madyo, Yedi Tepe İstanbul, Felek Ne Demek, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Aşka Sürgün, Ihlamurlar Altında, Menekşe İle Halil, Geniş Aile gibi pek çok önemli dizide rol aldı. İlk evliliğini şarkıcı Gülay Sezer ile yaptı. 2014 yılında ise Kübra Tanış ile dünya evine girdi. Fırat Tanış'ın bir kız çocuğu vardır.

AYÇA ERTURAN KİMDİR?

Ayça Erturan, ilk,orta ve liseyi İstanbul’da bitirdi. Annesi ev hanımı, babası ise bankacıdır. Tiyatroya M.S.M. kursları ile başladı. Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü'nde okurken aynı zamanda Pera Güzel Sanatlar'da oyunculuk eğitimi aldı. Çeşitli televizyon dizilerinde, reklam filmlerinde ve tiyatro oyunlarında yer aldı. Halen BKM Mutfak bünyesinde sahneye çıkmaya devam etmektedir.