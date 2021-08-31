28 Şubat davasına ilişkin kararda müebbet hapis cezasına çarptırılan ve geçtiğimiz günlerde cezası onaylanarak cezaevine giren emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Haberi avukatı Hüseyin Ersöz, Twitter'dan yaptığı açıklama ile duyurdu. Bunun ardından Çetin Doğan kimdir? Çetin Doğan nereli, kaç yaşında? sorularına yanıt aranmaya başlandı. Haberimizde merak edilen başlıklara yer verdik.

ÇETİN DOĞAN KİMDİR? ÇETİN DOĞAN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Çetin Doğan, 15 Mayıs 1940 Maçka, Trabzon'da dünyaya gelmiştir.

Işıklar Askeri Lisesi'nden mezun olan Doğan, 1960 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1961 yılında Topçu Okulu'nu bitirdi. 1987 yılında Tuğgeneral rütbesine ulaştı.

Genelkurmay Komuta Kontrol Daire Başkanlığı, 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı, Genelkurmay Plan Harekât Daire Başkanlığı, 4. Kolordu Komutan Yardımcılığı, 1. Mekanize Tümen Komutanlığı, Genelkurmay Harekât Başkanlığı ve Jandarma Asayiş Komutanlığı görevlerini üstlendi.

1999 yılında Orgeneral rütbesine terfi etti ve Ege Ordusu Komutanlığı'na atandı. 2003 yılında 1. Ordu Komutanı iken emekli oldu.

ASKERLİK SONRASI DÖNEM

TSK'dan emekli olmasının ardından dönemin cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından Ahmet Yesevi Üniversitesi mütevelli heyeti başkanlığına atanması sonrası 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından görevden alındı.

28 ŞUBAT SÜRECİ

28 Şubat sürecinde Batı Çalışma Grubu'nun başkanlığı görevinde bulundu. Kendisinin imzası olan 16 Nisan 1997 tarihli ve bütün askerî birimlere gönderilen bir BÇG belgesinde, laiklik aleyhtarı faaliyetlerin arttığı vurgulanarak camilerin gözetim altına alınması emrediliyordu.

Plana göre görevli askerî personel camilere gidecek ve laiklik karşıtı fiil ve sözleri ivedilikle garnizon komutanlıklarına bildirecekti.

BALYOZ DAVASI

2003 yılında 1. Ordu Komutanı iken Balyoz Darbe planlarının hazırlık aşamalarını yönettiği iddia edildi. Emekli Orgeneral Çetin Doğan, bu haberler üzerine bir internet sitesine açıklamalarda bulundu. Açıklamada, “Cumhuriyet’i koruma ve kollama görevinin gereği olarak (...) EMASYA (Emniyet ve Asayiş) planları seminerlerde elbette ele alınmıştır” ifadelerini kullandı ancak, darbe suçlamalarını kabul etmediğinin altını çizdi.

Söz konusu darbe senaryolarının seminerde lafı bile geçmediğini vurgulayarak, "Yok böyle bir şey. Bu uydurma bir senaryoyla monte ediyorlar. Meşhur bir tabirle, kopyala ve yapıştır usulüyle" dedi



Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet savcıları yaklaşık bir aylık incelemeden sonra 22 Şubat 2010 günü aralarında Çetin Doğan'ın da bulunduğu 49 askeri gözaltına aldı. 26 Şubat 2010'da mahkeme kararıyla tutuklandı ve ertesi gün Silivri Cezaevi'ne götürüldü. Yargılanması tutuklu olarak devam eden Doğan, 19 Haziran 2014'te AYM'nin kararı doğrultusunda tahliye edilmesine karar verildi.



21 Eylül 2012 tarihinde Balyoz davası kararı açıklandı. Doğan, 1 numaralı sanık gösterilerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Darbeye eksik teşebbüs nedeniyle karar verilen ceza, ağırlaştırılmış müebbetten 20 yıla düşürüldü. Ancak kararın düşmesi üzerine yeniden yapılan yargılama sonucunda tüm suçlamalardan beraat etti.