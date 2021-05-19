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Çetin Gören kimdir? | Çetin Gören suçları nelerdir? | Sedat Peker Çetin Gören fotoğrafı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı. Soylu'nun açıklamaları sonrası Çetin Gören merak konusu oldu. Peki Çetin Gören kimdir? | Çetin Gören suçları nelerdir? | Sedat Peker Çetin Gören fotoğrafı ve detaylar haberimizde...

Çetin Gören kimdir? | Çetin Gören suçları nelerdir? | Sedat Peker Çetin Gören fotoğrafı

TRT Haber'de önemli açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı. Soylu'nun açıklamaları sonrası Çetin Gören merak konusu oldu. Peki Çetin Gören kimdir? | Çetin Gören suçları nelerdir? | Sedat Peker Çetin Gören fotoğrafı ve ayrıntılar haberimizde...

ÇETİN GÖREN KİMDİR?

Çetin Gören, geçtiğimiz sene "Bataklık" adı verilen Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu ile yakalanmıştı.

Örgüt liderlerinden Çetin Gören'in 'Padişah' yazılı fotoğrafının arama yapılan lüks adreste, duvarda asılı olması dikkat çekmişti.

Çetin Gören kimdir? | Çetin Gören suçları nelerdir? | Sedat Peker Çetin Gören fotoğrafı

ÇETİN GÖREN SUÇLARI NELERDİR?

Ayrıca Çetin Gören'in, hem Brezilya hem Hollanda'da 26 yıl hapis cezasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle arandığı ve cezaevi firarisi olduğu da ortaya çıkmıştı.

BATAKLIK ADI VERİLEN OPERASYONUN DETAYLARI

2020'de büyük bir gizlilik içerisinde süren soruşturma sonrasında düğmeye basıldı ve 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Hedefteki 94 isimden 67'si gözaltına alınmıştı.

Operasyona bine yakın polis katıldı, aynı zamanda 150 kadar özel harekatçı da operasyonun içinde yer almıştı.

Söz konusu suç şebekesinin, 1993'ten itibaren ele geçirilen 11 tonun üzerinde esrar, 2 ton 500 kilogram baz morfin ve 140 kilogram eroin, 2012'de ele geçirilen 18 tonun üzerindeki kokain, 2016'da bir gemide ele geçirilen 20 ton esrarla bağlantılı olduğu tespit edilmişti.

Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş ve Çetin Gören gözaltına alınanlar arasındaydı.

Şebekenin en önemli isimlerinden biri olan Halil Arslantaş da Gaziantep'te yakalanmıştı.

Operasyonda, lüks ev ve araçlara, 7 kasaya el konulmuştu. Bu kapsamda örgütle ilişiği belirlenen 16 şirketin mal varlığına el konulacağı da açıklanmıştı.

SEDAT PEKER ÇETİN GÖREN FOTOĞRAFI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Uyuşturucu operasyonları hakkında konuşan Bakan Soylu, "Bataklık operasyonu"ndan bahsetti ve operasyonda Çetin Gören ile birlikte Sedat Peker'in de olduğunu açıkladı.

Sedat Peker ve Çetin Gören'in fotoğrafını ekrana yansıtmalarını isteyen Bakan Soylu, "Çetin Gören'in nasıl bir baron olduğunu anlatırsam yer yerinden oynar. Bunu biz yakaladık." dedi.

Açıklamalarına devam eden Soylu, "Bataklık Operasyonu'nda 2 baron yakaladık. Bunlardan biri Çetin Gören'di. Bu işin için bu ve bunun yanındaki kişiler var. İşin içinde FETÖ de var" dedi.

Bakan Soylu, yakalanan uyuşturucu baronu Çetin Gören'le Sedat Peker'in fotoğrafını paylaştı

Berkem Temizel
Gece Editörü
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