Cetko Manojlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cetko Manojlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cetko Manojlovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cetko Manojlovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cetko Manojlovic 3 Ocak 1991 tarihinde Tivat şehrinde doğmuştur. Karadağ uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cetko Manojlovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tivat futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tivat takımına 18 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Cetko Manojlovic'nin Arsenal Tivat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cetko Manojlovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cetko Manojlovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cetko Manojlovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cetko Manojlovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ocak 2019 yılında Arsenal Tivat

Cetko Manojlovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cetko Manojlovic şuan Arsenal Tivat takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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