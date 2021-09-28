Cevahir ne demek, TDK'ya göre Cevahir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cevahir ne demek? Cevahir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cevahir kelimesi. Peki cevahir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cevahir nedir, cevahir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Cevahir kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Cevahir kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

CEVAHİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cevahir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Cevahir kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre cevahir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Elmas, yakut vb. değerli taşlar, mücevher



CEVAHİR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bunların bazısının cevahirle süslenmiş mineli kapakları bulunur.



CEVAHİR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- cevahir yumurtlamak

