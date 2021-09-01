Cevdet Ceylan kimdir, nereli, kaç yaşında? Yeni SGK Müdürü kimdir? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konular arsına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

CEVDET CEYLAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? YENİ SGK MÜDÜRÜ KİMDİR?

49 yaşında olan Cevdet Ceylan 1972 yılında Sivas'ta doğmuştur. Lisans eğitimini 1994 yılında Gazi Üniversitesi İİBF. Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümünde tamamlayan Ceylan, yüksek lisansını 2014 yılında Atılım Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümünde yapmıştır.

1997'de HAK-İŞ Konfederasyonu Uzmanı, 1998'de SSK Genel Müdürlüğü Sigorta Müfettiş Yardımcısı, 2001'de SSK Genel Müdürlüğü Sigorta Müfettişi 2006-2007 yılları arasında Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı Refakat Müfettişi, 2008 yılında SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Emeklilik İşlenleri Daire Başkanlığı Vekili olan Ceylan, 2009 yılında SGK Başmüfettiş, 2011-2014 yılları arasında SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü, 2014 yılında SGK Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi 2018 yılında da SGK Başkan Vekili görevlerini üstlenmiştir.

2005-2007 tarihleri Sigorta Müfettişleri Dernek Başkanlığı ve 2007-2008 tarihlerinde Sosyal Güvelik Müfettişleri Dernek Başkanlığı yapan Cevdet Ceylan'ın Sosyal Güvenlik konusunda hakemli ve hakemsiz dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

2021 yılında Cevdet Ceylan,Sosyal Sigortalar Kurumu Müdürlüğüne atanmıştır.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Cevdet Ceylan, evli ve 2 çocuk babasıdır.