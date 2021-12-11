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Çevgen ne demek, TDK'ya göre Çevgen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Çevgen kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Çevgen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Çevgen nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Çevgen kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Çevgen ne demek, TDK'ya göre Çevgen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çevgen ne demek? Çevgen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çevgen kelimesi. Peki çevgen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çevgen nedir, çevgen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ÇEVGEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çevgen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Çevgen kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre çevgen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Değnek
- Polo

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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