Ceviz kabuğunun faydaları nelerdir? Ceviz kabuğu suyu zayıflatır mı?

En az ceviz kadar kabuğu da insan sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Doğanın insanlara sunduğu en önemli mucizelerden birisi de ceviz kabuğudur. Ceviz kabukları ve ceviz aynı zamanda içerisinde yüklü miktarda B vitamini barındırmaktadır. Hayati öneme sahip olması açısından ceviz kabuğunun faydaları, ceviz kabuğu suyu nasıl hazırlanır sorusu insanlar tarafından çok fazla merak ediliyor. Biz de ceviz kabuğunun faydalarını sizler için araştırdık. Ceviz kabuğunun faydaları nelerdir? Ceviz kabuğu suyu nasıl hazırlanır? Zayıflatır mı?

CEVİZ KABUĞUNUN FAYDALARI NELERDİR?

1- Ceviz kabuğu hem bazı hastalıkların tedavisinde ilâç gibi kullanılırken saç, tırnak ve cilt bakımı için tam bir kozmetik üründür.

2- Cevizin kuru dış kabuğunun çay demler gibi demlenip içilmesi soğuk algınlığına ve öksürüğe iyi gelir.

3- Bağırsaklarda oluşan kurt ve solucanların tedavisi için de aynı karışım (kuru veya taze ceviz kabuğu) günde iki fincan içilerek tedâvi edilebilir.

4- Şeker hastalığı, vücutta D vitamini eksikliğinden oluşan raşitizm hastalığı için de 10-15 adet ceviz kabuğunun su ile kaynatıp içilmesi faydalıdır.

5- Taze (Yeşil) ceviz kabuğu suyu çıkarılarak sivilceli cilt üzerine sürülmesi sivilcelerin ve cilt lekelerinin geçmesine yardımcı olur.

6- Ceviz kabuklarını (Kuru veya yaş) kaynayan suyun içerisine atıp 10 dakika kaynattıktan sonra saçlarımızı yıkadığımızda saç dökülmesi duracaktır.

7- Saçlarımız eski parlaklığına kavuşacak ve yıpranmış saçlarımız kuvvetlenecektir. Saçlarımız kepeklerden arınmış olacaktır.

8- Saçlarımızı bu şekilde hazırladığımız su ile her gün yıkamaya devam edersek varsa saçlardaki beyazlarda azalma görebiliriz.

9- Cevizin yeşil kabuğunun suyu ile yapacağımız kürde saçlar için oldukça faydalıdır. Saça koyu kahverengi bir renk verirken saçların parlaklığını artırır.

10- Ceviz kabuğu suyunu ayak ve el tırnak bakımlarında da kullanabiliriz. İncelen, kırılan tırnaklara ceviz kabuğu suyu sürülmesi, tırnakların güçlenmesini ve sağlıklı uzamasına yardımcı olur.

CEVİZ KABUĞU SUYU ZAYIFLATIR MI?

Ceviz kabuklarının içerdikleri antioksidan nedeniyle zayıflatıcı etkisi de bulunmaktadır. Ceviz kabuklarının aynı zamanda sindirim sistemini hızlandırıcı etkisi de kilo vermede etkili olmaktadır. Başarılı ve bir o kadar da sağlık açısından faydalı olan cevizin kilo vermede oldukça etkili olduğu bilinmektedir. Ceviz kabuğu suyunun 1 hafta içerisinde 4 kilo verdirdiği bilinmektedir. Ceviz kabukları aynı zamanda vücuttaki zararlı toksinlerden kısa süre içerisinde kurtulmanızı sağlamaktadır. Aynı zamanda ceviz kabukları antioksidan özelliği sayesinde zayıflarken bağışıklık sisteminizin güçlenmesini sağlamaktadır.

Malzemeler

- Yarım fincan ceviz kabuğu

- 2 su bardağı su

ZAYIFLAMAK İÇİN CEVİZ KABUĞU SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Yarım fincan ceviz kabuklarını alın, bir kaseye koyun ve üzerine 2 su bardağı dökün, kaynatın, 10 dakika kadar soğuduktan sonra yemeklerden yarım saat önce için.

Ceviz

- 6 adet ceviz kabuğu

- 1 litre su

- 2 yemek kaşığı sirke

CEVİZ KABUĞU SUYU NASIL HAZIRLANIR?

6 adet ceviz kabuğunun üzerine ve alt kısmına delikler açrak 1 litre suyun içerisine atın. Karışımın içerisine2 yemek kaşığı sirke ekleyin. Karışımı 15 dk kadar kaynatın. Karışımı sabah akşam aç karnına bir bardak kadar için. Ceviz suyunu içerken aynı zamanda cevizde tüketin.

CEVİZ KABUĞU SUYU NASIL HAZIRLANIR? (2. Metod)

Akşam yatmadan önce cevizi kırın ve bir su bardağı suyun içerisina atın. ( sadece kabuk atılmayacak.) sabah uyanır uyanmaz bu suyu için.