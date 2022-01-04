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Cevza isminin anlamı nedir, Cevza ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Cevza isminin anlamı; soylu kadın, bayan olarak bilinmektedir. Bu içeriğimizde Cevza isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Cevza isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Cevza isminin anlamı nedir, Cevza ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Cevza isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Cevza ismi ne demek, Cevza ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Cevza isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Cevza İsminin anlamı nedir? TDK Cevza anlamı:

Cevza ismi Türk dil kurumunda İkizler burcu, gökyüzünün kuzey yarım küresinde görünen iki parlak yıldızlı burç olarak tanımlanmaktadır.

Cevza İsmi Kuranda geçiyor mu?

Cevza ismi kuranda geçmemektedir.

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Cevza isminin kökeni:

Cevza ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık  olarak  34 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Cevza isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Cevza isminin rengi:

Karolina Mavisi

Cevza ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

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Cevza isminin Harf Analizi Nedir ?

Cevza ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

C : Canlı, arkadaş canlısı

E : İletişim, duygusal karışık

V : Devrimci/asi, farklı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

A : Öncü, lider, mantıklı

Cevza isminin Numerolojisi Kaçtır?

Cevza ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

C : 3

E : 6

V : 27

Z : 29

A : 1

= 66 Cevza İsminin Numeroloji Toplamı 66’dir.

Cevza isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Cevza ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Cevza isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

C: 3   E: 5   V: 4   Z: 8   A: 1 = 21

2 1 = 3 Kader sayısıdır

Cevza isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal  anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl  zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz  bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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