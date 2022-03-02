Cevza ne demek, TDK'ya göre Cevza kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cevza ne demek? Cevza TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Cevza kelimesi. Peki Cevza ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Cevza nedir, Cevza kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CEVZA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cevza kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Cevza kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre Cevza kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İkizler

