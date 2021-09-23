Çeyiz listesi 2021 | Eksiksiz modern çeyiz listesi
Evlenmek için gün sayanlar ve evlilik sürecinde her iki tarafında alması gereken eşyaların yer aldığı çeyiz listesini hazırlamak isteyenler için haberimizde eksiksiz modern çeyiz listesine yer verdik. İşte Çeyiz listesi 2021...
Gelenek ve görenekler sebebiyle evlilik sürecinin başlangıcında gerçekleşen olmazsa olmaz şeylerden biri de çeyizdir. Erkek ve kız tarafının eksiksiz modern çeyiz listesi hazırlamaları için haberimizde Çeyiz listesi 2021'e yer verdik. İşte detaylar...
ÇEYİZ LİSESİ 2021 | EKSİKSİZ MODERN ÇEYİZ LİSTESİ
Fiyatlar değişim göstermektedir...
|Ürün Listesi
|Çeyiz Maliyetleri
|Mutfak Eşyaları
|10.000 TL
|Televizyon ve Diğer Beyaz Eşyalar
|19.000 TL
|Küçük Ev Aletleri
|5.000 TL
|Salon Takımı
|18.000 TL
|Yatak Odası Takımı
|13.000 TL
|Banyo Takımı
|5.000 TL
|Diğer
|2.000 TL
|İlave Aksesuarlar (isteğe bağlı)
|1.000 TL
|Toplam Maliyet
|73.000 TL
|Ürün Listesi
|Çeyiz Fiyatları
|Mini Fırın
|500 TL
|Büyük Fırın
|1.000 TL
|Ankastre Set Üstü
|2.500 TL
Tablolar (2 Adet Orta Boy)
|300 TL
|Ayakkabı Dolabı
|250 TL
|Ütü Masası
|150 TL
|Vazo (2 Adet Orta Boy)
|150 TL
|Çamaşır Kurutma Askısı
|100 TL
|Fotoğraf Çerçeveleri (5 Adet Orta Boy)
|100 TL
|Duvar / Masa Saati
|120 TL
|Askı (50 Adet)
|120 TL
|Mum / Mumluk(5’li)
|80 TL
|Dış Kapı Paspası
|50 TL
|Çamaşır Mandalı (50 Adet)
|30 TL
|Toplam
|1.450 TL
|Mobilya
|Fiyat (TL)
|Koltuk Takımı
|7.500
|Yemek Odası Takımı
|6.000
|TV Ünitesi
|1000
|Kitaplık
|500
|Orta Sehpa
|300
|Zigon Sehpa Takımı
|250
|Tekstil
|Fiyat (TL)
|Halı
|800 TL
|Perde
|700 TL
|Kırlent (6 Adet)
|200 TL
|Aksesuar
|Fiyat (TL)
|Avize
|400 TL
|Abajur / Lambader
|300 TL
|Toplam
|17.950
|Mobilya
|Fiyat (TL)
|Koltuk Takımı
|7.500
|Yemek Odası Takımı
|6.000
|TV Ünitesi
|1000
|Kitaplık
|500
|Orta Sehpa
|300
|Zigon Sehpa Takımı
|250
|Tekstil
|Fiyat (TL)
|Halı
|800 TL
|Perde
|700 TL
|Kırlent (6 Adet)
|200 TL
|Aksesuar
|Fiyat (TL)
|Avize
|400 TL
|Abajur / Lambader
|300 TL
|Toplam
|17.950
|Perde
|400 TL
|Pamuklu Çift Kişilik Nevresim Takımı (2 Set)
|400 TL
|Çift Kişilik Yorgan (2 Adet)
|400 TL
|Battaniye (2 Adet)
|400 TL
|Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı
|350 TL
|Yatak Örtüsü
|300 TL
|Halı
|250 TL
|Alez (2 Adet)
|200 TL
|Baş Yastığı (6 Adet)
|250 TL
|Lastikli Çarşaf (2 Adet)
|150 TL
|Genel Toplam
|12.300 TL