Çeyiz listesi 2021 | Eksiksiz modern çeyiz listesi

Gelenek ve görenekler sebebiyle evlilik sürecinin başlangıcında gerçekleşen olmazsa olmaz şeylerden biri de çeyizdir. Erkek ve kız tarafının eksiksiz modern çeyiz listesi hazırlamaları için haberimizde Çeyiz listesi 2021'e yer verdik. İşte detaylar...

ÇEYİZ LİSESİ 2021 | EKSİKSİZ MODERN ÇEYİZ LİSTESİ

Fiyatlar değişim göstermektedir...

Ürün Listesi Çeyiz Maliyetleri Mutfak Eşyaları 10.000 TL Televizyon ve Diğer Beyaz Eşyalar 19.000 TL Küçük Ev Aletleri 5.000 TL Salon Takımı 18.000 TL Yatak Odası Takımı 13.000 TL Banyo Takımı 5.000 TL Diğer 2.000 TL İlave Aksesuarlar (isteğe bağlı) 1.000 TL Toplam Maliyet 73.000 TL

Ürün Listesi Çeyiz Fiyatları Mini Fırın 500 TL Büyük Fırın 1.000 TL Ankastre Set Üstü 2.500 TL

Tablolar (2 Adet Orta Boy) 300 TL Ayakkabı Dolabı 250 TL Ütü Masası 150 TL Vazo (2 Adet Orta Boy) 150 TL Çamaşır Kurutma Askısı 100 TL Fotoğraf Çerçeveleri (5 Adet Orta Boy) 100 TL Duvar / Masa Saati 120 TL Askı (50 Adet) 120 TL Mum / Mumluk(5’li) 80 TL Dış Kapı Paspası 50 TL Çamaşır Mandalı (50 Adet) 30 TL Toplam 1.450 TL

Mobilya Fiyat (TL) Koltuk Takımı 7.500 Yemek Odası Takımı 6.000 TV Ünitesi 1000 Kitaplık 500 Orta Sehpa 300 Zigon Sehpa Takımı 250 Tekstil Fiyat (TL) Halı 800 TL Perde 700 TL Kırlent (6 Adet) 200 TL Aksesuar Fiyat (TL) Avize 400 TL Abajur / Lambader 300 TL Toplam 17.950 Mobilya Fiyat (TL) Koltuk Takımı 7.500 Yemek Odası Takımı 6.000 TV Ünitesi 1000 Kitaplık 500 Orta Sehpa 300 Zigon Sehpa Takımı 250 Tekstil Fiyat (TL) Halı 800 TL Perde 700 TL Kırlent (6 Adet) 200 TL Aksesuar Fiyat (TL) Avize 400 TL Abajur / Lambader 300 TL Toplam 17.950