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Çeyiz listesi 2021 | Eksiksiz modern çeyiz listesi

Evlenmek için gün sayanlar ve evlilik sürecinde her iki tarafında alması gereken eşyaların yer aldığı çeyiz listesini hazırlamak isteyenler için haberimizde eksiksiz modern çeyiz listesine yer verdik. İşte Çeyiz listesi 2021...

Çeyiz listesi 2021 | Eksiksiz modern çeyiz listesi

Gelenek ve görenekler sebebiyle evlilik sürecinin başlangıcında gerçekleşen olmazsa olmaz şeylerden biri de çeyizdir. Erkek ve kız tarafının eksiksiz  modern çeyiz listesi hazırlamaları için haberimizde Çeyiz listesi 2021'e yer verdik. İşte detaylar...

ÇEYİZ LİSESİ 2021 | EKSİKSİZ MODERN ÇEYİZ LİSTESİ

Fiyatlar değişim göstermektedir...

Ürün ListesiÇeyiz Maliyetleri
Mutfak Eşyaları10.000 TL
Televizyon ve Diğer Beyaz Eşyalar19.000 TL
Küçük Ev Aletleri5.000 TL
Salon Takımı18.000 TL
Yatak Odası Takımı13.000 TL
Banyo Takımı5.000 TL
Diğer2.000 TL
İlave Aksesuarlar (isteğe bağlı)1.000 TL
Toplam Maliyet73.000 TL

 

Ürün ListesiÇeyiz Fiyatları
Mini Fırın500 TL
Büyük Fırın1.000 TL
Ankastre Set Üstü2.500 TL

 

 

Tablolar (2 Adet Orta Boy)

300 TL
Ayakkabı Dolabı250 TL
Ütü Masası150 TL
Vazo (2 Adet Orta Boy)150 TL
Çamaşır Kurutma Askısı100 TL
Fotoğraf Çerçeveleri (5 Adet Orta Boy)100 TL
Duvar / Masa Saati120 TL
Askı (50 Adet)120 TL
Mum / Mumluk(5’li)80 TL
Dış Kapı Paspası50 TL
Çamaşır Mandalı (50 Adet)30 TL
Toplam1.450 TL

 

 

MobilyaFiyat (TL)
Koltuk Takımı7.500
Yemek Odası Takımı6.000
TV Ünitesi1000
Kitaplık500
Orta Sehpa300
Zigon Sehpa Takımı250
TekstilFiyat (TL)
Halı800 TL
Perde700 TL
Kırlent (6 Adet)200 TL
AksesuarFiyat (TL)
Avize400 TL
Abajur / Lambader300 TL
Toplam17.950
MobilyaFiyat (TL)
Koltuk Takımı7.500
Yemek Odası Takımı6.000
TV Ünitesi1000
Kitaplık500
Orta Sehpa300
Zigon Sehpa Takımı250
TekstilFiyat (TL)
Halı800 TL
Perde700 TL
Kırlent (6 Adet)200 TL
AksesuarFiyat (TL)
Avize400 TL
Abajur / Lambader300 TL
Toplam17.950

 

Perde400 TL
Pamuklu Çift Kişilik Nevresim Takımı (2 Set)400 TL
Çift Kişilik Yorgan (2 Adet)400 TL
Battaniye (2 Adet)400 TL
Saten Çift Kişilik Nevresim Takımı350 TL
Yatak Örtüsü300 TL
Halı250 TL
Alez (2 Adet)200 TL
Baş Yastığı (6 Adet)250 TL
Lastikli Çarşaf (2 Adet)150 TL
Genel Toplam12.300 TL
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