Ceylanpınar'da feci kaza! Koyun sürüsün arasına daldı!

Şanlıurfa'da bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan sürünün arasına daldı. Kazada 29 koyun ve keçi telef oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi ile Ceylanpınar ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Halil F.'nin kullandığı 06 VM xxx plakalı Peugeot marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsünün arasına daldı.

Kazada 29 koyun ve keçi telef olurken 20'si ise yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye giden jandarma ekipleri, yolda önlem alarak araçların kontrollü bir şekilde geçmesini sağladı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol, telef olan hayvanların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.