Sahaya çıplak daldı! Granada - Manchester United maçında dikkat çeken anlarBir kadın cinayeti daha, Barakaya götürdüğü sevgilisini öldürüp kayıplara karıştıAdaylık kaldırma sınavı ertelendi mi? | Adaylık kaldırma sınavı ne zaman?Bursluluk sınavı ertelendi mi? | Bursluluk sınavı ne zamana ertelendi?Aşik isminin anlamı nedir, Aşik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Siirtli gençler Polisi arayarak kavga var dedi gelen polisler şaştı kaldıSon dakika | İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldıSinop’ta ilk okul öğrencilerden polis abilerine anlamlı kutlamaFenerbahçe Beko 67 - 93 Real Madrid | MAÇ SONUCUBaşkan Seçer: Bir delikli kuruş bizim kesemize girmiyor
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Ceylanpınar'da feci kaza! Koyun sürüsün arasına daldı!

Ceylanpınar'da feci kaza! Koyun sürüsün arasına daldı!

Şanlıurfa'da bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan sürünün arasına daldı. Kazada 29 koyun ve keçi telef olurken 20'si ise yaralandı.

Ceylanpınar'da feci kaza! Koyun sürüsün arasına daldı!

Şanlıurfa'da bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan sürünün arasına daldı. Kazada 29 koyun ve keçi telef oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi ile Ceylanpınar ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Halil F.'nin kullandığı 06 VM xxx plakalı Peugeot marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan küçükbaş hayvan sürüsünün arasına daldı.

Kazada 29 koyun ve keçi telef olurken 20'si ise yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye giden jandarma ekipleri, yolda önlem alarak araçların kontrollü bir şekilde geçmesini sağladı. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kısmen kapanan yol, telef olan hayvanların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ceylanpınar'da feci kaza! Koyun sürüsün arasına daldı!

Ceylanpınar'da feci kaza! Koyun sürüsün arasına daldı!

Ceylanpınar'da feci kaza! Koyun sürüsün arasına daldı!

Ceylanpınar'da feci kaza! Koyun sürüsün arasına daldı!

Ceylanpınar'da feci kaza! Koyun sürüsün arasına daldı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT