Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü duyurdu! Hatay Cezaevi'nde firar etmek isteyen mahkumlara müdahale edildi: Ölüler ve yaralılar var

Kahramanmaraş merkezli depremin en çok etkilediği illerden biri olan Hatay'daki T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda mahkumlar firar teşebbüsünde bulundu, yangın çıkardı. Yapılan müdahale sonucu 3 mahkum hayatını kaybetti, 12 mahkum yaralandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü duyurdu! Hatay Cezaevi'nde firar etmek isteyen mahkumlara müdahale edildi: Ölüler ve yaralılar var

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu hakkında bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialarla ilgili basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kısım adli hükümlü ve tutuklunun firar teşebbüsünde bulunması ve ardından yangın çıkarması nedeniyle; firarı önlemek, yangını söndürmek ve ceza infaz kurumunun tutuklu ve hükümlülerin güvenliğini sağlamak için yasal mevzuat çerçevesinde gerekli müdahale yapılmıştır. Müdahale sonucunda firar girişimi engellenmiş, yangın söndürülmüş tutuklu ve hükümlülerin güvenliği sağlanmıştır.

Ceza ve Tevkifevleri duyurdu! Hatay Cezaevi'nde firar etmek isteyen mahkumlara müdahale edildi: Ölüler ve yaralılar var

'3 ADLİ HÜKÜMLÜ VE TUTUKLU VEFAT ETTİ'

Olaylara müdahale sırasında 12 adli hükümlü ve tutuklu yaralanmış, hastaneye sevk edilen yaralılardan 3'ü vefat etmiştir. Hadisenin soruşturulması için Adalet Bakanımız tarafından Adalet Bakanlığı müfettişleri ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kontrolörleri görevlendirilmiş, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır.

'TECAVÜZ İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR'

Ceza infaz kurumunda kadın hükümlü/tutuklulara tecavüz edildiği iddiaları ve diğer asılsız ithamlar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu olaylar neticesinde ceza infaz kurumunun hükümlü ve tutuklular tarafından kullanılamaz halde tahrip edilmesi nedeniyle hükümlü ve tutukluların başka ceza infaz kurumlarına sevki sağlanmıştır."

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