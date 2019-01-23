Cezaevi firarisi suç makinesi yakalandı
Aydın'ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerinin yolda kimlik kontrolü yaptığı sırada 12 ayrı suçtan aranan, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Metin Arslan’ı (32) yakalandı. Gözaltına alınan Arslan adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Olay, saat 14.30 sıralarında kırsal Tuzburgazı Mahallesi’nde meydana geldi. Jandarma Trafik ve Asayiş ekipleri, yol kontrol noktasında durdurdukları bir motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişiye kimlik kontrolü yaptı. Jandarma, arkada yolcu olarak bulunan kimliğinin yanında olmadığını söyleyen ve isminin Savaş Kaya olduğunu belirten gençten şüphelendi. Gözaltına alınan şüpheli Savaş Kayanın jandarmadaki sorgusunun ardından hükümlü veya tutuklunun kaçması, konut dokunulmazlığı, mala zarar verme ve hırsızlık gibi 12 ayrı suçtan araması olan Metin Arslan olduğu ortaya çıktı. Ayrıca bu suçlardan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası olduğu, 19 Aralık 2018 tarihinde Nazilli Açık Cezaevi’nden kaçtığı öğrenildi. Cezaevi firarisi jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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