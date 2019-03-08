Cezaevi firarisinin darp ve taciz iddiası bir ilçeyi ayağa kaldırdı

Olay, eynesil ilçesi Aralık köyü ile Dereköy yol güzergahında meydana geldi. İddiaya göre, yaya olarak evine gitmekte olan E.A. (20) isimli genç kız henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi tarafından yolda darp edilerek dere yatağına çekilmeye çalışıldı. Genç kızın bağırması üzerine köylüler hemen olay yerine geldi.

Köylüler genç kızı cezaevi firarisi şahsın elinden kurtararak polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli şahı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Görele Adliyesine sevk edildi. Olayı duyan vatandaşlar ise Görele Adliyesi önünde toplanarak tepkilerini dile getirdi.

eynesil kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, cezaevi firarisi bir şahsın bir genç kıza tacizde bulunduğu iddiasına adliye önünde toplanarak tepki gösteren vatandaşlara sağduyu çAğrısında bulundu.

kaymakam Erdoğan Turan Ermiş, adliye önünde yaptığı konuşmada, “Tepkinizi anlayışla karşılıyorum. Toplumda istemesek de istenmeyen olaylar oluyor. Bunun önüne geçmek içinde iyi bir toplumsal eğitim gerekiyor. Hiç kimse suçlu doğmuyor. Ne kadar iyi insan yetiştirmiş olsak da beş parmağın beşi de bir olmuyor. Ahirette iyi yapan iyiliğinin, kötü yapan kötülüğünün cezasını çekecektir. Ancak burada suçun cezalandırma merci hukuk yoluyla adliyelerdedir.

Suç işleyen şahıs tutuklanmış cezasını da cezaevinde çekecektir. Sizlerden de olaysız bir şekilde dağılmanızı istirham ediyorum” dedi.