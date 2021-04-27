Cezaevi Katibi Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 3411.11



Meslek Adı : Cezaevi Katibi

Meslek Ana Grubu : Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Alt Ana Grubu : Hukuk, Sosyal, Kültür Ve Benzeri Alanlar İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Grubu : Hukuk, Sosyal Ve Din İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları



Meslek Birim Grubu : Hukuk Ve İlgili Alanlardaki Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Tanımı : Adli yargı ve infaz kurumlarında hakim ve savcılara yardımcı eleman olarak çalışan kişidir.



Görev ve İşlem Basamakları :Cezaevi Katibi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sisteminde hükümlü ve

tutukluların kayıt işlemlerini gerçekleştirmek,

b) Giriş ve çıkış kayıtlarını yapmak,

c) Hastaneye sevk işlemlerini yapmak,

d) Tutuklu ve hükümlülerin defter kayıtlarını yapmak,

e) Tutuklu ve hükümlü dosyalarını düzenli ve temiz bir şekilde

tutmak,

f) Amirleri tarafından verilen diğer işlemleri eksiksiz yerine

getirmek, kurumsal yazışmaları yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Cezaevi Katibi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı mesleği için “2633.07” kod olarak kullanılır iken Yonga Eleme Makinesi İşçisi (Kağıt Hamuru) mesleği için “8171.08” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Cezaevi Katibi Meslek Kodu “3411.11” olarak belirlenmiştir.