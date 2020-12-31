Cezaevi öğretmeni ne kadar maaş alıyor? Ceza infaz kurumu öğretmen maaşı ne kadar?
Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki cezaevlerine 2021 yılında kadın ve erkek toplam 40 kadrolu öğretmen alımı yapılacak. Açıktan kalan bir çok öğretmen cezaevlerine kadrolu girmek istiyor. Ancak başvuru öncesi cezaevinde görevli öğretmenlerin ne kadar maaş aldıklarını öğrenmek istiyorlar. Peki ceza infaz kurumu öğretmen maaşı ne kadar?
Türkiye genelinde her yıl çok sayıda öğretmen adayı ceza infaz kurumlarında görev yapmak için başvuruların açılmasını bekliyor. Ancak cezaevinde daha önce çalışmış olan öğretmenlerden bazıları koşullardan şikayetçi. Ülke genelinde MEB öğretmen atamalarının yapılma sıklığı göz önüne alınırsa bir çok kişinin öğretmen olma hayali havada kalıyor. Bu nedenle de gözler cezaevi öğretmenliğine çevriliyor. Peki Cezaevi öğretmeni ne kadar maaş alıyor? Ceza infaz kurumu öğretmen maaşı ne kadar?
CEZAEVİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR?
Cezaevleri öğretmenleri ile normal sözleşmeli öğretmen maaşları aynıdır. Ek ders vb. değişen farklılıklar olmasına rağmen yeni başlayacak olan bekar bir öğretmen ortalama 4.200 TL maaş alabilecektir.
CEZAEVİ ÖĞRETMENİ NEDİR?
Eski adı mapusane muallimi, sonraki adı cezaevi öğretmeni, son beş yıldır kullanılan yeni adı ceza infaz kurumu öğretmenidir. Cezaevlerinde öğretmen kadrosu 40-50 yıldır vardır. Cezaevi öğretmeni Adalet Bakanlığına bağlıdır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile hiç bir bağı yoktur.
Cezaevi öğretmenlerinin günde 8 saat çalışma zorunluluğu vardır. Hafta sonları MEB'deki gibi tatildir. Ek ders ücretini haftalık 22 saat üzerinden ve %25 fazla alır. En şikayet edilen tarafı yaz tatili ve sömestre tatilinin olmamasıdır. Sadece kıdemine göre 20 yada 30 gün yıllık izin hakkı vardır. Adalet Bakanlığı daha önce cezaevi öğretmen ihtiyacını MEB'de çalışan öğretmenleri yatay geçişle alıyordu.
Cezaevi öğretmeninin kurumda kendine ait bir odası ve işletmesinden sorumlu olduğu kütüphanesi bulunuyor. Öte yandan sadece kurum müdürüne karşı sorumluluğu vardır.
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CEZAEVİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVİ
- Cezaevine tutuklanarak veya başka cezaevinden sevk gelen hükümlü/tutuklularla ilk görüşme yapar eğitim düzeylerini kaydeder.
- Okuma-yazma bilmeyen mahkumlara kurs açar,onlara ders verir.2.Kademe ilkokulu bitirme kursları açar,diploma verir.
- Kurum kütüphanesini işletmesinden sorumludur.
- Mahkumlar için açılacak olan iş ve meslek kurslarını belirler,Halk eğitim merkezi ile yazışarak kursların açılmasını sağlar.
- Açık öğretim ortokulu,Açık öğretim lisesi,Açık öğretim Fakültesi,YGS,LYS,KPSS,KPDS,ÜDS,vb.bütün merkezi sınavların kaydını yapar,kaydını yeniler,bu kurumlarla yazışarak mahkumların cezaevinde sınava girmesini sağlar.
- Mahkumların örgün eğitim sınavlarını takip eder,diploma işlemlerini takip eder.
- Müftülüklerle yazışarak vaaz ve irşat için vaiz talebinde bulunur,dini konferansları düzenler.
- Resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla yazışarak her ay konferans,seminer,panel,münazara vb.sosyal kültürel faaliyetleri düzenler.
- Bilgi yarışmaları yapar,yönetir.
- Mahkumların ürettiği el sanatları için fuar,festival ve panayırlardaki sergilere katılır,stant açar,satışını gerçekleştirir.
- Sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapar,ayni ve nakdi yardımları mahkumlara ulaştırır.
- Her üç ayda bir Adalet Bakanlığına eğitim faaliyet raporu gönderir.
- Her yıl Adalet Bakanlığına yıllık eğitim değerlendirme raporu gönderir.
- Halk eğitimden kursalar için gelen öğretmenlerin ders yoklama fişlerini ve ders defterlerini takip eder ve saklar.
- Kurumdaki öğretmenlerin ek ders puantajını düzenler.
- Belirli gün ve haftaları kutlar,organize eder.
- İdare ve gözlem kurulu üyeliğini yapar.
- Disiplin kurulu üyeliğini yapar.
- Eğitim kurulu üyeliğini yapar.
- Kuruma gelen bütün yayınları inceler ve eğitim kurulu kararı ile içeri girmesine izin verir.
- Kuruma gelen yasal olmayan veya kurum için tehlikeli olcak yayınlar için eğitim kurulu kararı aldırır,yayınları emanette saklar.
- Mahkumlara eğitim danışmanlığı yapar.
- Kütüphane kitalık defterini tutar,yıl sonu sayım ve icmal yapar.
- Mahkumlara günde üç seans izletilen video filmlerin aylık programını yapar ve envanterini tutar.
- İş-kur,kosgep vb.iş ve meslek kurslarının projelerini hazırlar ve kabul edilen projelerin uygulayıcısıdır.
- Yapmış olduğu bütün etkinliklerin fotoğrafını ve videosunu çeker,arşive alır,merkezi sistemden canlı yayın yaptırır.
- Bütün faaliyetlerin basına duyurulmasında,basınla iletişimi sağlar.
- İki yılda bir Adalet Başmüfettişleri tarafından teftiş edilir.
- İki yılda bir Adalet Bakanlığı kontrolörleri tarafından teftiş edilir.
- Her yıl Meb İlköğretim müfettişleri tarafından teftiş edilir.
- Her zaman ve her yerde kurum müdürünün emir ve talimatlarını yerine getirir.