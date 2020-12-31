Türkiye genelinde her yıl çok sayıda öğretmen adayı ceza infaz kurumlarında görev yapmak için başvuruların açılmasını bekliyor. Ancak cezaevinde daha önce çalışmış olan öğretmenlerden bazıları koşullardan şikayetçi. Ülke genelinde MEB öğretmen atamalarının yapılma sıklığı göz önüne alınırsa bir çok kişinin öğretmen olma hayali havada kalıyor. Bu nedenle de gözler cezaevi öğretmenliğine çevriliyor. Peki Cezaevi öğretmeni ne kadar maaş alıyor? Ceza infaz kurumu öğretmen maaşı ne kadar?

CEZAEVİ ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR?

Cezaevleri öğretmenleri ile normal sözleşmeli öğretmen maaşları aynıdır. Ek ders vb. değişen farklılıklar olmasına rağmen yeni başlayacak olan bekar bir öğretmen ortalama 4.200 TL maaş alabilecektir.

CEZAEVİ ÖĞRETMENİ NEDİR?

Eski adı mapusane muallimi, sonraki adı cezaevi öğretmeni, son beş yıldır kullanılan yeni adı ceza infaz kurumu öğretmenidir. Cezaevlerinde öğretmen kadrosu 40-50 yıldır vardır. Cezaevi öğretmeni Adalet Bakanlığına bağlıdır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile hiç bir bağı yoktur.

Cezaevi öğretmenlerinin günde 8 saat çalışma zorunluluğu vardır. Hafta sonları MEB'deki gibi tatildir. Ek ders ücretini haftalık 22 saat üzerinden ve %25 fazla alır. En şikayet edilen tarafı yaz tatili ve sömestre tatilinin olmamasıdır. Sadece kıdemine göre 20 yada 30 gün yıllık izin hakkı vardır. Adalet Bakanlığı daha önce cezaevi öğretmen ihtiyacını MEB'de çalışan öğretmenleri yatay geçişle alıyordu.

Cezaevi öğretmeninin kurumda kendine ait bir odası ve işletmesinden sorumlu olduğu kütüphanesi bulunuyor. Öte yandan sadece kurum müdürüne karşı sorumluluğu vardır.

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CEZAEVİ ÖĞRETMENLERİNİN GÖREVİ