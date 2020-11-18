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Cezaevinden izinli çıkıp arkadaşını öldürdü

Fatih'te cezaevinden izinli çıkan hükümlü, gittiği çay ocağında tartıştığı 47 yaşındaki Tarık Güldür'ü silahla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan hükümlü, ekiplerin mücadelesi sonucu suç aleti silahla birlikte yakald

Cezaevinden izinli çıkıp arkadaşını öldürdü

Cezaevinden izinle çıkan bir hükümlü, çay ocağında tartıştığı arkadaşını tabancayla vurarak ölümüne neden oldu. Olay yerinden kaçan hükümlü Mahmut G., polis ekiplerinin çalışmaları sonucu suç aleti silahla birlikte yakalandı.

Olay, İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Karagümrük Mahallesi'nde bulunan Niyazi Mısri Sokağı'ndaki çay ocağında, 15 Kasım tarihinde meydana geldi. Cezaevinden izinli olarak ayrılan Mahmut G., 47 yaşındaki Tarık Güldür arasında tartışma çıktı. Bir süre sonra alevlenen kavgada Mahmut G., yanındaki tabanca ile Güldür'ü vurmasının ardından olay yerinden kaçtı. 

Cezaevinden izinli çıkıp arkadaşını öldürdü

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Güldür, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tarafından şüpheliyi yakalamak için derhal çalışma başlatıldı. İncelemelerin akabinde ekipler, şüpheli Mahmut G'yi Eyüpsultan'da, olayda kullandığı tabancayla yakaladı.

Şüphelinin Çanakkale'deki cezaevinde hükümlü olduğu, izinle çıktığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Cezaevinden izinli çıkıp arkadaşını öldürdü

"UYUŞTURUCU SATIP PARASINI BANA VER TEKLİFİ"

Görgü tanıkları, cezaevinden izinle çıkan hükümlü Mahmut G'nin, Güldür'e uyuşturucu satması için baskı yaptığı, elde edeceği geliri kendisine vermesini istediğini, bu nedenle ikili arasında daha önceden de husumet bulunduğunu belirterek, Güldür'ün uyuşturucu satmayı kabul etmemesi üzerine olayın meydana geldiğini anlattı.

Berna Akkaya
Editör


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