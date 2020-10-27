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Cezayir’de şiddet mağduru çocuklara TİKA kreş tesis etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Cezayir'de bulunan bir kadın sığınma evinde anneleriyle birlikte yaşayan çocuklar için, sosyalleşme ve oyun alanı olarak sığınma evine bağlı kreş açıldı.

Cezayir’de şiddet mağduru çocuklara TİKA kreş tesis etti

Başkent Cezayir'de hizmet veren ve Cezayir'in kadın sığınma evine sahip tek kadın derneği olan SOS Mağdur Kadınlar Derneği bünyesinde TİKA tarafından tesis edilen ve gönüllü öğretmenlerin görev alacağı kreşten yaklaşık 25 çocuk yararlanabilecek.

Dernek başkanı Meriem Bellala, sığınma evinin aynı anda 40 kadının konaklamasına imkan veren bir kapasiteye sahip olduğunu, özellikle eşleri tarafından şiddete maruz kalan kadınların farklı vilayetlerden derneklerine ait sığınma evine geldiklerini belirtti. Bellala, TİKA tarafından tesis edilen kreşin şiddet ortamında büyüyen çocukların sosyal yaşama daha iyi uyum sağlamaları açısından önemli bir ortam oluşturacağını ifade etti.

Cezayir’de şiddet mağduru çocuklara TİKA kreş tesis etti



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