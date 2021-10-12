Cezp ne demek, TDK'ya göre Cezp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cezp ne demek? Cezp TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cezp kelimesi. Peki cezp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cezp nedir, cezp kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CEZP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cezp kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Cezp kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre cezp kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kendine çekme

- Etkileyerek kendine bağlama



CEZP KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- cezbetmek

