CFR Cluj Avrupa'dan elendi, Marius Smudica takımdan kovuldu! Teknik adamın antrenmana alınmadığı görüntüler olay oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off mücadelesine çıkan CFR Cluj, ilk maça deplasmanda çıkıp 4-0 mağlup olmuştu. Dün akşam evinde oynadığı ikinci maçı da 2-1'lik skorla kaybederek elenen CFR Cluj takımında fatura kulüp başkanına ve Marius Smudica'ya kesildi. Rumen teknik adam kulüp sahibi tarafından takımdan gönderildi. Sabah saatlerinde kulüp tesislerine giden Sumudica, takımın antrenmanına alınmadı.

KULÜP SAHİBİ TARAFINDAN GÖNDERİLDİ

Ortaya atılan haberlere göre CFR Cluj'de teknik direktör Maruis Sumudica ve Başkan Marian Copilu'nun kulüple bağlantısının kesildiği kulübün sahibi olan Ioan Varga tarafından açıklandı. Öte taraftan kulüp sahibi Varga'nın teknik direkötürlük görevi için Sumudica'nın yerine Dan Petrescu'nun getirileceği belirtildi.

BAŞKAN TARAFINDAN UYARILDI

UEFA Avrupa Ligi ilk maçını Kızılyıldız karşısında 4-0 kaybeden CFR Cluj'de başkanın Sumudica'ya özellikle uyarıda bulunduğu ve bu turnuvaya dikkat etmesi gerektiğini söylediği ifade edildi. Şu anda Rumen liginde lider durumda bulunan CFR Cluuj'de, buna rağmen teknik direktör Sumudica ile başkanın işine son verildi.

2 Haziran 2021 tarihinde takımın başına gelen Marius Sumudica, Cluj ile toplamda 14 maça çıktı.Rumen hoca bu maçlarda 9 galibiyet alırken ve 4 kez de mağlup oldu.

CFR Cluj'da görevine son verilen Marius Sumudica, takımının bu sabah yaptığı antrenmana alınmadı. Sumudica'nın antrenmana giremediği anlar kameralara yansıdı. İşte o görüntüler: