Chan Woo Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chan Woo Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chan Woo Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chan Woo Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chan Woo Kim 11 Haziran 1999 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김찬우 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chan Woo Kim Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mino Sports yapmaktadır. Chan Woo Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gimpo FC futbol takımında oynamaktadır. Gimpo FC takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Chan Woo Kim'nin Gimpo FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Chan Woo Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cw_s_kim/

Chan Woo Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chan Woo Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Chan Woo Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chan Woo Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Hanyang Univ.

1 Ağustos 2020 yılında NK Bravo

11 Ağustos 2021 yılında NK Jarun

23 Şubat 2022 yılında Daejeon Hana C.

1 Şubat 2023 yılında Gimpo FC

Chan Woo Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chan Woo Kim şuan Gimpo FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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