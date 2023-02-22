Charalabos Pavlidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charalabos Pavlidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Charalabos Pavlidis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Charalabos Pavlidis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Charalabos Pavlidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charalabos Pavlidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Charalabos Pavlidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charalabos Pavlidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charalabos Pavlidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charalabos Pavlidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charalabos Pavlidis 6 Mayıs 1991 tarihinde Veria şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χαράλαμπος Παυλίδης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charalabos Pavlidis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Charalabos Pavlidis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Proodeftiki Neolea futbol takımında oynamaktadır. Proodeftiki Neolea takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Charalabos Pavlidis'nin Proodeftiki Neolea ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Charalabos Pavlidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charalabos Pavlidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Charalabos Pavlidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charalabos Pavlidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında PAE Veria

1 Ocak 2011 yılında Eordaikos 2007

30 Haziran 2011 yılında PAE Veria

1 Ocak 2012 yılında Niki Volou

30 Haziran 2012 yılında PAE Veria

10 Eylül 2015 yılında Aris Selanik

1 Temmuz 2019 yılında Apollon Smyrnis

29 Ocak 2020 yılında Veria NPS

30 Haziran 2020 yılında Apollon Smyrnis

1 Ekim 2020 yılında PS Kalamata

18 Temmuz 2022 yılında Proodeftiki

Charalabos Pavlidis kimdir

Charalabos Pavlidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charalabos Pavlidis şuan Proodeftiki Neolea takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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Charalabos Pavlidis nereli

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