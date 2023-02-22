Charalabos Topal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charalabos Topal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Charalabos Topal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Charalabos Topal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Charalabos Topal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charalabos Topal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Charalabos Topal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charalabos Topal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charalabos Topal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charalabos Topal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charalabos Topal 11 Ağustos 2000 tarihinde Serres şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χαράλαμπος Τοπάλ şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charalabos Topal Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RGFOOTBALL yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panachaiki GE futbol takımında oynamaktadır. Panachaiki GE takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Charalabos Topal'nin Panachaiki GE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Charalabos Topal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charalabos Topal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Charalabos Topal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charalabos Topal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Sidirokastro

31 Ocak 2019 yılında Ap. Paralimniou

26 Ağustos 2020 yılında Tilykratis

23 Ekim 2020 yılında AE Mykonou

26 Ağustos 2021 yılında Diagoras

15 Temmuz 2022 yılında Panachaiki

Charalabos Topal kimdir

Charalabos Topal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charalabos Topal şuan Panachaiki GE takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aris Skotousas (-2016), PAOK (2016-17)

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Charalabos Topal nereli

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