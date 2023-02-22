Charalampos Kostoulas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charalampos Kostoulas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charalampos Kostoulas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Charalampos Kostoulas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Charalampos Kostoulas 30 Mayıs 2007 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χαράλαμπος Κωστούλας şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Charalampos Kostoulas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Olimpiakos Pire B futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire B takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Charalampos Kostoulas'nin Olimpiakos Pire B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Charalampos Kostoulas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Charalampos Kostoulas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
20 Eylül 2022 yılında Olympiakos U19
1 Ocak 2023 yılında Olimpiakos B
Charalampos Kostoulas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Charalampos Kostoulas şuan Olimpiakos Pire B takımında oynamakta ve 84 numaralı formayı giymektedir.
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Charalampos Kostoulas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Yunanistan U17 takımında 19 numaralı formasıyla 13 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
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