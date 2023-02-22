Charilaos Bikas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charilaos Bikas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charilaos Bikas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charilaos Bikas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charilaos Bikas 8 Temmuz 1992 tarihinde Igoumenitsa şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χαρίλαος Μπίκας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charilaos Bikas Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Charilaos Bikas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Thesprotos Igoumenitsas futbol takımında oynamaktadır. Thesprotos Igoumenitsas takımına 14 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Charilaos Bikas'nin Thesprotos Igoumenitsas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Charilaos Bikas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charilaos Bikas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Charilaos Bikas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charilaos Bikas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Mazarakias

1 Temmuz 2010 yılında Rigas Fereos

14 Temmuz 2015 yılında Thesprotos

Charilaos Bikas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charilaos Bikas şuan Thesprotos Igoumenitsas takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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