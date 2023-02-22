Charilaos Fourkiotis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charilaos Fourkiotis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Charilaos Fourkiotis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Charilaos Fourkiotis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Charilaos Fourkiotis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charilaos Fourkiotis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Charilaos Fourkiotis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charilaos Fourkiotis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charilaos Fourkiotis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charilaos Fourkiotis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charilaos Fourkiotis 4 Mart 2001 tarihinde Tyrnavos şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Χαρίλαος Φουρκιώτης şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charilaos Fourkiotis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Apollon Larisas futbol takımında oynamaktadır. Apollon Larisas takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Charilaos Fourkiotis'nin Apollon Larisas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Charilaos Fourkiotis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charilaos Fourkiotis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Charilaos Fourkiotis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charilaos Fourkiotis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2016 yılında AE Larisa U17

1 Temmuz 2018 yılında AE Larisa U19

1 Ağustos 2020 yılında AE Larisa

16 Nisan 2021 yılında PO Elassonas

22 Temmuz 2022 yılında Ap. Larisas

Charilaos Fourkiotis kimdir

Charilaos Fourkiotis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charilaos Fourkiotis şuan Apollon Larisas takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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Charilaos Fourkiotis nereli

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