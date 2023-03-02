Charlee Hughes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charlee Hughes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charlee Hughes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Charlee Hughes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Charlee Hughes 17 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Charlee Hughes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Catalyst Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hemel Hempstead Town futbol takımında oynamaktadır. Hemel Hempstead Town takımına 24 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Charlee Hughes'nin Hemel Hempstead Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Charlee Hughes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/CharleeHughes96
Charlee Hughes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Charlee Hughes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
4 Temmuz 2020 yılında Wealdstone
13 Ağustos 2021 yılında Maldon/Tiptree
24 Aralık 2021 yılında Hemel
Charlee Hughes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Charlee Hughes şuan Hemel Hempstead Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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