Charles Augustus Tochukwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Augustus Tochukwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charles Augustus Tochukwu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Charles Augustus Tochukwu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Charles Augustus Tochukwu 19 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Charles Augustus Tochukwu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Charles Augustus Tochukwu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Charles Augustus Tochukwu'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Charles Augustus Tochukwu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Charles Augustus Tochukwu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
20 Ocak 2023 yılında Sunshine Stars
Charles Augustus Tochukwu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Charles Augustus Tochukwu şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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