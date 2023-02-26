Charles Danso Otu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Danso Otu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charles Danso Otu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charles Danso Otu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charles Danso Otu 25 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charles Danso Otu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Great Olympics futbol takımında oynamaktadır. Accra Great Olympics takımına - tarihinde katılmıştır. Charles Danso Otu'nin Accra Great Olympics ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Charles Danso Otu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charles Danso Otu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Charles Danso Otu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charles Danso Otu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charles Danso Otu şuan Accra Great Olympics takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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