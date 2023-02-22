Charles Henlong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Henlong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charles Henlong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Charles Henlong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Charles Henlong 26 Ekim 1992 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Charles Henlong Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Charles Henlong'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Charles Henlong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Charles Henlong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
15 Ocak 2017 yılında Enugu Rangers
1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz
1 Temmuz 2019 yılında Plateau United
Charles Henlong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Charles Henlong şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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