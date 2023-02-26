Charles Mensah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Mensah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charles Mensah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charles Mensah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charles Mensah 17 Mayıs 1999 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charles Mensah Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına 22 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Charles Mensah'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Charles Mensah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charles Mensah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Charles Mensah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charles Mensah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2022 yılında Kulüpsüz

22 Ağustos 2022 yılında Aduana Stars

Charles Mensah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charles Mensah şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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