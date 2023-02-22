Charles Okafor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Okafor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charles Okafor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Charles Okafor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Charles Okafor 4 Nisan 1999 tarihinde Kano şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Charles Chukwudi Okafor şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Charles Okafor Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Charles Okafor, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 16 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Charles Okafor'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Charles Okafor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Charles Okafor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
3 Ekim 2016 yılında Plateau United
4 Temmuz 2017 yılında Mighty Jets
5 Ekim 2018 yılında Ifeanyi Ubah
1 Temmuz 2020 yılında Akwa United
16 Eylül 2022 yılında Niger Tornad.
Charles Okafor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Charles Okafor şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
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