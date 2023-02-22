Charles Omokaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Omokaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charles Omokaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Charles Omokaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Charles Omokaro {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Charles Omokaro Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bendel Insurance futbol takımında oynamaktadır. Bendel Insurance takımına - tarihinde katılmıştır. Charles Omokaro'nin Bendel Insurance ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Charles Omokaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Charles Omokaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Charles Omokaro şuan Bendel Insurance takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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