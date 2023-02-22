Charles Tiesso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Tiesso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charles Tiesso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Charles Tiesso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Charles Tiesso 16 Ekim 1987 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Charles Tiesso Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Charles Tiesso, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 1 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Charles Tiesso'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Charles Tiesso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Charles Tiesso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mayıs 2021 yılında Enugu Rangers
Charles Tiesso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Charles Tiesso şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
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