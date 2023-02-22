Charles Tiesso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charles Tiesso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Charles Tiesso kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Charles Tiesso ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.