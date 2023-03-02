Charlie Rowan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charlie Rowan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Charlie Rowan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Charlie Rowan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Charlie Rowan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charlie Rowan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Charlie Rowan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charlie Rowan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charlie Rowan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charlie Rowan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charlie Rowan 14 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Charles Alfred Rowan şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charlie Rowan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Charlie Rowan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oxford City futbol takımında oynamaktadır. Oxford City takımına 9 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Charlie Rowan'nin Oxford City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Charlie Rowan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/charlie_rowan1

Charlie Rowan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charlie Rowan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Watford U23

12 Ocak 2018 yılında Accrington St.

31 Mayıs 2018 yılında Watford U23

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

6 Kasım 2018 yılında QPR U21

23 Ağustos 2019 yılında Barnet

1 Ocak 2020 yılında QPR U21

29 Eylül 2020 yılında Ebbsfleet

9 Temmuz 2021 yılında Oxford City

13 Aralık 2022 yılında Weymouth FC

13 Ocak 2023 yılında Oxford City

Charlie Rowan kimdir

Charlie Rowan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charlie Rowan şuan Oxford City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Charlie Rowan nereli

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