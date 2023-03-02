Charlie Ruff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charlie Ruff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charlie Ruff adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Charlie Ruff Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Charlie Ruff 15 Ağustos 1999 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Charlie Ruff Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Havant & Waterlooville FC futbol takımında oynamaktadır. Havant & Waterlooville FC takımına 23 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Charlie Ruff'nin Havant & Waterlooville FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Charlie Ruff Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Charlie Ruff futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Broxbourne
1 Temmuz 2017 yılında Hertford Town
1 Temmuz 2019 yılında Kings Langley
26 Eylül 2019 yılında Wingate FC
16 Temmuz 2020 yılında Potters Bar
10 Ekim 2020 yılında Hornchurch
6 Temmuz 2022 yılında Chelmsford
23 Kasım 2022 yılında Havant & Water.
Charlie Ruff Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Charlie Ruff şuan Havant & Waterlooville FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
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