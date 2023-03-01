Charlie Sheringham kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charlie Sheringham Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charlie Sheringham adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Charlie Sheringham Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Charlie Sheringham 17 Nisan 1988 tarihinde Chingford şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Charles Edward William Sheringham şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Charlie Sheringham Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Charlie Sheringham, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dartford FC futbol takımında oynamaktadır. Dartford FC takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Charlie Sheringham'nin Dartford FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Charlie Sheringham Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Charlie Sheringham isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Charlie Sheringham Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Charlie Sheringham futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Ipswich U18

1 Temmuz 2006 yılında Crystal Palace

1 Nisan 2007 yılında CP Baltimore

31 Mayıs 2008 yılında Crystal Palace

1 Temmuz 2008 yılında Welling Utd.

1 Temmuz 2009 yılında Bishop's St.

1 Şubat 2010 yılında Histon FC

31 Mayıs 2010 yılında Bishop's St.

1 Temmuz 2010 yılında Dartford

20 Ekim 2011 yılında Bournemouth

20 Mart 2013 yılında Dartford

22 Nisan 2013 yılında Bournemouth

1 Temmuz 2013 yılında AFC Wimbledon

21 Mart 2014 yılında Salisbury

21 Nisan 2014 yılında AFC Wimbledon

1 Temmuz 2014 yılında Ebbsfleet

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

11 Kasım 2017 yılında Saif SC

1 Temmuz 2018 yılında Hemel

31 Ağustos 2018 yılında Dartford

1 Temmuz 2021 yılında Chelmsford

2 Temmuz 2022 yılında Dartford

Charlie Sheringham Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Charlie Sheringham şuan Dartford FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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