Charlie Walker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Charlie Walker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Charlie Walker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Charlie Walker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Charlie Walker 8 Mart 1990 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Charlie Walker Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Eastbourne Borough futbol takımında oynamaktadır. Eastbourne Borough takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Charlie Walker'nin Eastbourne Borough ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Charlie Walker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Charlie Walker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında Peacehaven
22 Temmuz 2014 yılında Luton
1 Temmuz 2015 yılında Aldershot
4 Ocak 2017 yılında St. Albans City
1 Temmuz 2018 yılında Eastbourne
Charlie Walker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Charlie Walker şuan Eastbourne Borough takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
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