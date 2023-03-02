Chay Cooper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chay Cooper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Chay Cooper kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chay Cooper ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.