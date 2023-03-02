Chay Cooper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chay Cooper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chay Cooper adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Chay Cooper Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Chay Cooper 17 Kasım 2001 tarihinde Harlow şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Chay Cooper Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Two Touch Agency yapmaktadır. Chay Cooper, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
St. Albans City futbol takımında oynamaktadır. St. Albans City takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Chay Cooper'nin St. Albans City ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
Chay Cooper Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Chay Cooper futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Tottenham Alt.
1 Temmuz 2018 yılında Tottenham U18
1 Temmuz 2020 yılında Tottenham U23
3 Eylül 2021 yılında Colchester U21
2 Şubat 2023 yılında St. Albans City
31 Mayıs 2023 yılında Colchester U21
Chay Cooper Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Chay Cooper şuan St. Albans City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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