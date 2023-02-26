Cheick Bamba Soumaro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cheick Bamba Soumaro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cheick Bamba Soumaro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cheick Bamba Soumaro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cheick Bamba Soumaro 15 Ocak 1990 tarihinde Sarhala şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Cheick Ahmadou Bamba Soumaro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cheick Bamba Soumaro Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSM-IG yapmaktadır. Cheick Bamba Soumaro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 10 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Cheick Bamba Soumaro'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cheick Bamba Soumaro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cheick Bamba Soumaro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Cheick Bamba Soumaro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cheick Bamba Soumaro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında AS Denguélé

1 Temmuz 2014 yılında Williamsville

1 Temmuz 2017 yılında SC Gagnoa

1 Temmuz 2018 yılında Moossou FC

1 Temmuz 2019 yılında FC San Pedro

10 Eylül 2022 yılında Marumo

Cheick Bamba Soumaro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cheick Bamba Soumaro şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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